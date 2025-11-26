Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Arranca el nuevo Ministerio de Planificación y Presupuestos

Write: 2026-01-02 11:22:11Update: 2026-01-02 11:29:49

Arranca el nuevo Ministerio de Planificación y Presupuestos

Photo : YONHAP News

El Gobierno puso en marcha el viernes 2 el Ministerio de Planificación y Presupuestos, el nuevo organismo encargado de coordinar la formulación de la política fiscal y la elaboración del presupuesto nacional.

El primer ministro Kim Min Seok señaló que la nueva cartera desempeñará un papel central en la gestión del Estado, al encargarse de definir estrategias de desarrollo nacional a medio y largo plazo para responder a los cambios de la sociedad, así como de la planificación presupuestaria, la política fiscal y su ejecución.

Añadió que, tras su restablecimiento luego de 18 años, el organismo genera un elevado interés público, por lo que instó a impulsar políticas confiables y a producir resultados concretos que la ciudadanía pueda percibir.

Como primera titular del Ministerio fue designada la exdiputada Lee Hye Hoon, quien actualmente se encuentra a la espera de su audiencia de confirmación parlamentaria.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >