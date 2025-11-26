La hija de Kim Jong Un participa por primera vez en una visita oficial al Palacio del Sol

Photo : YONHAP News

Kim Ju Ae, hija del líder norcoreano Kim Jong Un, participó por primera vez de forma pública en una visita oficial al Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan los cuerpos de los antiguos dirigentes del país.Según informó el viernes 2 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim Jong Un acudió al mausoleo con motivo del Año Nuevo, acompañado por altos cargos del partido, del Gobierno y del estamento militar. Aunque el medio estatal no mencionó de manera explícita la presencia de su hija, las imágenes oficiales la muestran junto a sus padres, encabezando la comitiva y ocupando una posición central.La aparición de Kim Ju Ae en este acto, en un año considerado clave por la próxima celebración del noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, ha dado lugar a interpretaciones que apuntan a un posible mensaje político relacionado con la sucesión en el liderazgo del país.