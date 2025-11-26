Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Lee Jae Myung viajará a China en la primera visita de Estado a China en nueve años

Write: 2026-01-02 12:04:51Update: 2026-01-02 14:06:52

Lee Jae Myung viajará a China en la primera visita de Estado a China en nueve años

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung iniciará el día 4 una visita de Estado a China, la primera de este tipo en nueve años. Un hecho que, según explicó el jefe de la Secretaría Presidencial, Kang Hoon Sik, tiene por sí solo un significado especial.

En declaraciones difundidas el viernes 2, Kang destacó además la relevancia de que la invitación se haya producido a comienzos de año y subrayó la necesidad de reforzar los contactos bilaterales antes de la reunión prevista entre China y Estados Unidos en abril.

La visita se realizará por invitación del presidente chino Xi Jinping y se extenderá durante tres noches y cuatro días. Será el primer viaje de un mandatario surcoreano a China desde 2017.

Kang reconoció que la normalización plena de las relaciones bilaterales llevará tiempo, aunque aseguró que en los contactos recientes se percibe una clara expectativa por parte de Beijing respecto al liderazgo del presidente Lee.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >