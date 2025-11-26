Cumbre entre Lee Jae Myung y Xi Jinping incluirá temas de la península coreana

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantendrá el día 5 una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que abordarán como ejes centrales la mejora de la calidad de vida de la población y la resolución de asuntos relacionados con la paz.Así lo informó el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, al presentar los detalles de la visita de Estado del mandatario a China, que se desarrollará del 4 al 7 de este mes.Lee llegará el día 4 a Beijing, donde ofrecerá una cena a residentes surcoreanos. Al día siguiente se celebrará la cumbre bilateral, que incluirá la firma de una decena de memorandos de entendimiento, así como un banquete oficial.Según explicó Wi, en la reunión también se tratarán la paz en la península coreana y la desnuclearización. Subrayó que bienestar y paz son inseparables y que ambos países comparten el objetivo de garantizar la estabilidad regional. En ese sentido, Seúl buscará reforzar la comunicación estratégica con Beijing y solicitar un papel constructivo de China.El jefe de Seguridad Nacional añadió que se intentará avanzar en asuntos culturales, incluida la flexibilización de las restricciones al intercambio cultural, así como en temas pendientes como las estructuras chinas en el mar Amarillo.La visita incluirá además una agenda económica. El día 5, Lee participará en un foro empresarial con representantes del sector económico, y el día 6 se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang, y con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.El viaje concluirá el día 7 en Shanghái, con una visita a la sede del Gobierno Provisional de la República de Corea.