Opinión pública respalda segundo fiscal especial y tribunal especial para la insurrección

Photo : KBS News

En el marco de una encuesta sobre la gestión del presidente Lee Jae Myung, la cadena KBS también consultó a la ciudadanía sobre diversos asuntos políticos y sociales de actualidad.Respecto a la propuesta de un segundo fiscal especial, impulsada por el Partido Democrático para complementar las investigaciones sobre la insurrección, la ex primera dama Kim Keon Hee y la muerte de un infante de marina en julio de 2023, el 57% de los encuestados consideró que es necesario para aclarar hechos aún no resueltos o recientemente revelados. En contraste, el 35% opinó que no hace falta, al señalar que ya se realizó una primera investigación especial y que los procesos judiciales están en curso.En cuanto a la creación de un tribunal especializado en casos de insurrección, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 23 de diciembre, el 53% se manifestó a favor, mientras que el 32% se mostró en contra.En materia de seguridad, el 64% respaldó el plan para avanzar en la construcción de submarinos de propulsión nuclear, mientras que el 29% pidió cautela debido a las preocupaciones de los países vecinos.La encuesta abordó además la filtración de datos personales de Coupang. Siete de cada diez encuestados calificaron como inadecuadas las medidas adoptadas por la empresa, que incluyen una investigación interna, una disculpa pública y una compensación de unos 50.000 wones por persona.Ante este tipo de incidentes, la mayoría señaló que la prioridad debe ser identificar las causas y establecer medidas para evitar nuevas filtraciones, seguidas de sanciones a la empresa y una compensación adecuada para los afectados.