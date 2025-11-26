EEUU desactiva un escuadrón aéreo en Corea

Photo : YONHAP News

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicado el jueves 1 (hora local), el 5º Escuadrón de Caballería Aérea (5-17 ACS), desplegado en Camp Humphreys, en Pyeongtaek, Corea, fue desactivado el 15 de diciembre.El informe señala además que, un día después, se reorganizó una unidad de evacuación médica de la brigada aérea de la Segunda División de Infantería, aunque no se precisó el alcance de los cambios. Por el momento, no está claro si esta medida implica el fin de la misión de la unidad, la retirada de personal y equipos, o su sustitución por otra fuerza.La atención se centra ahora en si esta desactivación podría derivar en una reducción neta de las tropas estadounidenses en Corea. Esto ocurre en un contexto en el que el presidente Donald Trump exige a los aliados un mayor reparto de responsabilidades en materia de defensa y revisa el despliegue militar global, lo que ha reavivado las especulaciones sobre un posible recorte de los 28.500 efectivos estacionados en la península coreana.