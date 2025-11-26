Gobierno introduce una ayuda adicional para sustituir vehículos de combustión por eléctricos

Photo : YONHAP News

El Gobierno introducirá una ayuda adicional de hasta un millón de wones para quienes sustituyan vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, manteniendo además los subsidios vigentes a la compra.Este apoyo se concederá a quienes retiren o vendan un vehículo de combustión y adquieran uno eléctrico. El monto de la ayuda variará en función del rendimiento del vehículo. El incentivo no se aplicará cuando el cambio se realice desde un vehículo híbrido, ni en casos de donación o compraventa entre familiares.El plan contempla también ayudas para microbuses eléctricos y para vehículos eléctricos de carga media y pesada, con montos máximos que oscilarán entre 15 y 60 millones de wones.