Subida récord del ingreso mediano amplía el acceso a la ayuda de subsistencia

Photo : YONHAP News

Este año, el ingreso mediano de referencia ha aumentado un 6,51%, el mayor incremento registrado hasta la fecha, y alcanza los 6,49 millones de wones mensuales para un hogar de cuatro personas.Este aumento ha permitido ampliar el acceso a la ayuda de subsistencia, elevando el umbral a 2.078.316 wones mensuales para los hogares de cuatro personas y a 820.556 wones para los hogares unipersonales.El Gobierno también ha decidido flexibilizar los criterios de selección para reducir los vacíos en la protección social. Hasta ahora, a todos los beneficiarios se les aplicaba una deducción del 30% sobre sus ingresos laborales y comerciales, con deducciones adicionales para jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, a partir de este año, para apoyar la autosuficiencia de los jóvenes, la deducción adicional se amplía hasta los 34 años y su monto aumenta de 400 mil a 600 mil wones.Además, se suavizan los criterios para valorar vehículos y terrenos, y las indemnizaciones por actos ilegales del Estado quedarán fuera del cálculo del patrimonio durante tres años.Con estas mejoras, el Gobierno estima que alrededor de 40 mil personas podrán acceder por primera vez a la ayuda de subsistencia.