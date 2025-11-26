El frío intenso se irá suavizando desde la tarde del sábado

Photo : YONHAP News

El sábado 3, el tiempo estará mayormente nublado en todo el país y continuará el frío intenso, con temperaturas bajo cero.Las mínimas de la mañana oscilarán entre -14ºC y -1ºC, y el viento soplará con fuerza, por lo que la sensación térmica será aún más baja.No obstante, a partir de la tarde las temperaturas comenzarán a subir de forma gradual, con máximas que se situarán entre 0ºC y 8ºC.En los días siguientes, en la mayoría de las regiones se registrarán temperaturas diurnas por encima de cero, y no se prevé, por ahora, un nuevo episodio de frío extremo.