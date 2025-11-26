KOSPI supera por primera vez los 4.300 puntos en el primer día bursátil de 2026

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 2, primer día de negociación de 2026, con una subida del 2,27%, hasta situarse en 4.309,63 puntos, superando por primera vez la barrera de los 4.300.El índice mantuvo una tendencia alcista durante toda la sesión y llegó a marcar un máximo intradía de 4.313,55 puntos. El avance se produjo pese al cierre a la baja de Wall Street en la última sesión del año pasado, impulsado por las compras netas de los inversores minoristas y por las noticias positivas sobre las exportaciones de diciembre, que alcanzaron un récord histórico.Mientras tanto, el índice tecnológico KOSDAQ subió un 2,17% y cerró en 945,57 puntos.En el mercado de divisas, el won se debilitó frente al dólar, que subió 2,8 wones y se cotizó a 1.441,8 wones por dólar al cierre.