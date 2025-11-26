Corea del Norte dispara un misil balístico hacia el mar del Este

Photo : KCNA / Yonhap News

Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar del Este el domingo 4 de la mañana.Según el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, esta fue la primera prueba de misiles de este tipo este año, y la primera desde el lanzamiento de un misil de corto alcance el 7 de noviembre del año pasado.El lanzamiento tuvo lugar el mismo día en que el presidente coreano, Lee Jae Myung, parte hacia China para una visita de Estado de cuatro días, por invitación de Xi Jinping.Antes de la cumbre prevista, en la que se espera que se trate la desnuclearización de Corea del Norte, el lanzamiento del misil es interpretado como una demostración de fuerza por parte de Pyongyang.La prueba también tuvo lugar poco después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que el presidente venezolano Nicolás Maduro había sido derrocado en una operación militar.