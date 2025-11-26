Corea del Sur prepara un plan de evacuación para sus ciudadanos en Caracas

Photo : YONHAP News

Se estima que alrededor de setenta ciudadanos surcoreanos se encuentran actualmente en Venezuela, de los cuales unos cincuenta residen en Caracas, ciudad que fue atacada hace unos días por Estados Unidos con el objetivo de detener a Nicolás Maduro.Ante esta situación, el Gobierno de Corea del Sur activó un equipo de protección para ciudadanos en el exterior, aunque por el momento no se dispone de información sobre daños sufridos por la comunidad coreana en Venezuela. La Embajada surcoreana en Caracas ya había informado a los residentes coreanos sobre la ubicación de refugios provisionales y había preparado reservas de alimentos hace un mes, cuando aumentó la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.En la actualidad, las autoridades diplomáticas están preparando un plan de evacuación, en caso de que sea necesario, si la situación empeora y la inseguridad se agrava.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el domingo 4 un comunicado de prensa, en nombre de su portavoz, en el que afirmó que sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela y expresó su deseo de que los problemas sean resueltos mediante el diálogo y de que la democracia sea restaurada en el país, respetando siempre la voluntad del pueblo venezolano.