Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung, que realiza una visita de Estado a Beijing, declaró que China es un socio muy importante para Corea del Sur, que aspira a abrir una nueva era de paz en la península coreana.El mandatario asistió el domingo 4 a una mesa redonda con representantes de la comunidad de coreanos residentes en China y subrayó el significado de su visita, al afirmar que espera que marque un nuevo punto de partida para dinamizar los intercambios bilaterales. En este contexto, recordó que Beijing fue el lugar donde se iniciaron las conversaciones a seis bandas —entre las dos Coreas, China, Estados Unidos, Japón y Rusia— destinadas a resolver el problema nuclear norcoreano, destacando así el papel de China en los asuntos relacionados con la reunificación intercoreana y la paz en la península.Lee reconoció que las relaciones entre Seúl y Beijing atravesaron un periodo de estancamiento en los últimos años, lo que, señaló, debió de resultar especialmente difícil para los coreanos residentes en China, sobre todo durante la pandemia de la covid-19. En este sentido, se comprometió a hacer todo lo posible para evitar dificultades similares en el futuro, promoviendo una comunicación fluida y una mayor cooperación con el Gobierno chino.El presidente añadió que, aunque China es uno de los principales competidores de Corea del Sur en los mercados internacionales, existen numerosos ámbitos en los que ambos países pueden colaborar, como las energías renovables, la bioingeniería y la industria vinculada al envejecimiento de la población, conocida como la economía plateada.