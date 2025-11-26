Kim Jong Un llama a mejorar la disuasión nuclear tras un ensayo de misiles

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó el lunes 5 que el día anterior se realizó un ensayo de misiles hipersónicos. Según el comunicado, varios proyectiles fueron lanzados desde Pyongyang en dirección al noreste y alcanzaron objetivos simulados a unos mil kilómetros de distancia, sobre el Mar del Este. El medio agregó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, presenció el lanzamiento de prueba.La agencia señaló que, desde el lugar del lanzamiento, el dirigente enfatizó que una forma eficaz de disuasión nuclear consiste en demostrar repetidamente al enemigo la fuerza militar del país, así como el carácter letal de sus armas estratégicas. Explicó que, por ello, el objetivo de actividades como el reciente ensayo de misiles hipersónicos es aumentar la capacidad nacional para disuadir una guerra nuclear, algo que consideró necesario ante la actual crisis geopolítica y los acontecimientos internacionales que se desarrollan en distintas partes del mundo.Aunque la agencia noticiosa no especificó a qué hechos internacionales se refería Kim, se especula que aludía al ataque estadounidense a Caracas y a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.