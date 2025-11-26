Fallece Ahn Sung Ki, la mayor estrella del cine coreano de los 80 y 90

Photo : YONHAP News

El actor Ahn Sung Ki falleció a los 74 años tras padecer cáncer de sangre durante varios años.La agencia que lo representaba, Artist Company, informó de que Ahn murió a las 9:00 de la mañana del lunes 5, seis días después de haber sido hospitalizado el 30 de diciembre, tras sufrir un paro cardíaco. El actor fue diagnosticado de cáncer de sangre en 2019 y, cuando parecía haber superado la enfermedad, sufrió una recaída.Ahn Sung Ki dedicó toda su vida al cine. Debutó en 1957, con apenas cinco años, y en 1959 se convirtió en el primer actor surcoreano en recibir un premio en un festival internacional, al obtener el Premio Especial para Actores Jóvenes en el Festival de Cine de San Francisco, en Estados Unidos. Fue la gran estrella de la pantalla grande en Corea del Sur durante las décadas de 1980 y 1990, y uno de los actores más prolíficos del país, con cerca de 140 películas rodadas a lo largo de casi seis décadas de carrera.El entierro se celebrará el viernes 9, tras la finalización del funeral y al término de los cinco días de luto, de acuerdo con los ritos funerarios tradicionales.