Declive poblacional: los nacimientos aumentan pero las muertes los superan

Photo : YONHAP News

Los nacimientos aumentaron en 2025 por segundo año consecutivo; sin embargo, el declive poblacional persiste, ya que la tasa de mortalidad continúa superando a la de natalidad.Según los datos censales del Ministerio del Interior, el año pasado nacieron 258.242 niños en el país, un 6,56 % más que en 2024. No obstante, también aumentó el número de fallecimientos, un 1,49 %, hasta situarse en 366.149. De este modo, el descenso natural de la población se mantuvo en 2025 por sexto año consecutivo, con una pérdida de 107.907 habitantes respecto al año anterior.La región con mayor número de nacimientos fue la provincia de Gyeonggi, con 77.702 bebés, seguida por Seúl e Incheon.A 31 de diciembre de 2025, la población surcoreana, según el Registro Civil, llegaba a 51.117.387 personas, de las cuales 25.680.713 eran mujeres y 25.436.665, hombres. La población femenina superó a la masculina en 2015, y la diferencia actual entre ambos grupos es la más pronunciada de la historia. En términos generales, la población de Corea del Sur se redujo un 0,19 % en comparación con 2024.Por grupos etarios, tanto la población menor como la de jóvenes de entre 19 y 34 años disminuyeron, un 3,36 % y un 1,98 %, respectivamente. En contraste, la población mayor de 65 años continúa creciendo, tras superar por primera vez los 10 millones de personas en 2024.