Nuevo récord de visitantes a los palacios de la dinastía Joseon en Seúl

Photo : YONHAP News

El número de visitantes a los patrimonios históricos ubicados en Seúl y sus alrededores alcanzó un nuevo récord en 2025.Según datos oficiales, durante el año pasado los cuatro palacios reales de la dinastía Joseon situados en la capital, junto con el santuario Jongmyo y las tumbas reales del mismo periodo, recibieron más de 17,8 millones de visitantes, lo que supone un incremento del 12,8 % con respecto al año anterior. Es la primera vez que la cifra supera los 17 millones desde que cayera por debajo de los 7 millones en 2021, a causa de la pandemia de la covid-19 y la paralización del turismo internacional.El palacio más visitado fue Gyeongbokgung, con cerca de 6,9 millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Por su parte, el santuario Jongmyo recibió alrededor de 760.000 visitantes, el doble que en 2024.Del total de asistentes, 4.268.590 fueron visitantes extranjeros, cuya proporción aumentó un 34,4 % entre 2024 y 2025.