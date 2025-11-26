Los líderes de Corea y China se reúnen apenas dos meses después

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Lee Jae Myung celebrará el lunes 5 una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, apenas dos meses después de su último encuentro, celebrado el 1 de noviembre en Gyeongju.Se prevé que la conversación se centre en asuntos de seguridad en el noreste asiático, incluida la desnuclearización de la península coreana. En este contexto, se especula que el jefe de Estado surcoreano solicitará a Beijing un papel más activo en los asuntos relacionados con Corea del Norte.No se descarta tampoco que en la cumbre se aborden cuestiones más sensibles, como las estructuras instaladas por China sin previo aviso en el área bajo medidas provisionales, donde se solapan las zonas económicas exclusivas de ambos países, o las políticas de restricción de Beijing a productos y contenidos culturales surcoreanos.