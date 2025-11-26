Menú principal Ver contenido

Comienzan los debates sobre la ampliación de cupos para medicina

Write: 2026-01-05 11:30:48Update: 2026-01-05 11:55:15

Comienzan los debates sobre la ampliación de cupos para medicina

Photo : YONHAP News

Esta semana comenzarán los debates sobre la ampliación del cupo de ingreso a las facultades de Medicina a partir del año académico 2027, tras conocerse los resultados de los estudios de estimación sobre la oferta y la demanda de médicos, elaborados por el Ministerio de Salud y Bienestar.

Según estos estudios, para 2035 el país necesitará entre 1.535 y 4.923 médicos adicionales, y entre 5.704 y 11.136 hacia el año 2040. Las estimaciones se basan en datos sobre el uso de los servicios sanitarios por parte de la población surcoreana, como la demanda de atención ambulatoria y las tasas de hospitalización.

Con estos datos como referencia, el ministerio celebrará debates semanales durante el mes de enero con representantes de los principales grupos de interés y colectivos afectados, así como con expertos en salud pública. El objetivo es alcanzar conclusiones antes del puente del Año Nuevo lunar, previsto para la tercera semana de febrero.
