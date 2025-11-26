EEUU aclara que nada está decidido sobre la unidad de helicópteros Apache en Corea

Photo : YONHAP News

El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos ha afirmado que la unidad de helicópteros Apache, estacionada en la base de Pyeongtaek en Corea del Sur, fue desactivada en diciembre de 2025; sin embargo, el Pentágono ha aclarado que aún no hay nada decidido sobre la misma.Una fuente del Departamento de Defensa estadounidense declaró el viernes 2 (hora local) que no se ha tomado decisión alguna respecto al Escuadrón de Caballería Aérea 5-17 (5-17 ACS), desplegado en Camp Humphreys, al recalcar que Washington evita aludir a cambios vinculados a la gestión de efectos y equipos militares antes de que sean definitivos.Según un reciente informe del Capitolio, la citada unidad fue desactivada el 15 de diciembre como parte de la reforma del Ejército de Tierra de Estados Unidos. En términos militares, la desactivación implica el cese de operación o la disolución de un destacamento.El Escuadrón de Caballería Aérea 5-17, creado en 2022, se estacionaba en la base estadounidense ubicada en la ciudad surcoreana de Pyeongtaek. Formaban parte del mismo unos 500 efectivos, además de helicópteros Apache (AH-64E) y drones tácticos RQ-7B Shadow.