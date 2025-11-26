El juicio por rebelión contra el expresidente en la recta final en primera instancia

Photo : YONHAP News

El juicio por rebelión contra el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol concluirá esta semana en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, casi nueve meses después de celebrarse la primera audiencia.Las sesiones de alegatos finales están programadas para los días 7 y 9, en las que el juez escuchará los argumentos tanto de la fiscalía como de la defensa.De acuerdo con la legislación surcoreana, las penas máximas por orquestar una rebelión contra el Estado incluyen la pena de muerte o la cadena perpetua, con o sin trabajos forzados. En ese contexto, no se descarta que la fiscalía solicite la pena capital para Yoon, como ocurrió en el histórico proceso contra el fallecido expresidente Chun Doo Hwan, condenado por rebelión y traición a la patria.El Tribunal del Distrito Central de Seúl prevé emitir el veredicto de primera instancia el próximo mes de febrero.