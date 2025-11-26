El comercio exterior de Corea logra un nuevo récord con destinos más diversos

Photo : YONHAP News

En 2025 Corea del Sur se convirtió en la sexta economía del mundo en lograr un comercio exterior de 700.000 millones de dólares anuales. Este nuevo récord se atribuye al nuevo panorama del comercio internacional tras comenzar el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, que impulsó una guerra comercial contra China con una caótica política arancelaria, en el cual el país se vio obligado a diversificar los destinos de sus exportaciones para no depender tanto de Estados Unidos o China.Según las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio, el año pasado las exportaciones surcoreanas crecieron un 3,8% respecto a 2024 y totalizaron 707.900 millones de dólares. El sector que más contribuyó fue el de semiconductores, que disfrutó de un periodo de bonanza gracias al aumento de la demanda de chips a nivel mundial ante el boom de la industria de inteligencia artificial.En este contexto, los productos de Corea empezaron a llegar en mayor volumen a otros mercados aparte del estadounidense y del chino, que eran los dos principales destinos de las exportaciones del país. Concretamente, las exportaciones hacia China decrecieron en 2025 un 1,7% respecto al año anterior y las dirigidas a Estados Unidos un 3,8%; en cambio las destinadas a otras zonas aumentaron, por ejemplo, un 7,4% hacia los países integrantes de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y un 3% hacia Europa. Asimismo se ampliaron las exportaciones rumbo a mercados emergentes, como India, América Latina, Oriente Medio y países postsoviéticos integrantes de la Comunidad de Estados Independientes.La diversificación también se vio en la lista de productos de exportación, con crecimientos destacados en alimentos, bienes agrícolas y cosméticos, cuya demanda ha aumentado gracias a la popularidad de los contenidos culturales de Corea.