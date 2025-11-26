Un 33% de las acciones de la Bolsa surcoreana está en manos de extranjeros

Photo : YONHAP News

La inversión extranjera en la Bolsa surcoreana registra en este momento el mayor volumen en cinco años y ocho meses.Según datos de hasta diciembre de 2025, el 32,8% de las acciones del mercado nacional están en manos de extranjeros. La tasa es la más elevada desde abril de 2020. Las acciones que acaparan la mayor inversión extranjera son las de SK Hynix y Samsung Electrónica, empresas en las que la participación de capital foráneo se amplió hacia finales del mes pasado hasta el 53,8% y el 52,2%, respectivamente.Igualmente aumentó la participación de extranjeros en el mercado surcoreano de bonos, con una inversión neta de 8,8 billones de wones solo en diciembre.El aumento de capital foráneo en ambos mercados, de acciones y bonos, fue impulsado por diversos factores, como la creciente demanda de memorias en el mercado global de semiconductores, las expectativas de los extranjeros por la mejora del valor de las empresas surcoreanas y las estrategias de atracción de nuevas inversiones.