El gasto en educación privada extraescolar aumenta un 60% en la última década

Photo : YONHAP News

El gasto en educación privada extraescolar de los hogares surcoreanos aumentó un 60% en los últimos diez años, pese al constante descenso de la población en edad de escolarización.Este contraste se debe a la inflación en el sector de servicios educativos y al aumento de la renta familiar en general, pero también a las clases de apoyo y las academias privadas para actividades extraescolares, que además cumplen funciones secundarias de cuidado infantil para las parejas donde ambos trabajan. Los datos indican que en 2024 los hogares surcoreanos gastaron un total de 29,2 billones de wones en la educación privada de los hijos, un 60,1% más que en 2014. En esta década, los únicos años en los que dicho gasto disminuyó fueron 2015 y 2020.El gasto en clases privadas extraescolares registró el mayor incremento entre los padres con niños de primaria. En este caso, el gasto promedio mensual por alumno se duplicó en diez años, hasta alcanzar los 442.000 wones en 2024.