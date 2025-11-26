Martes con temperatura matinal de hasta -12ºC

Photo : YONHAP News

El martes 6 amanecerá despejado, aunque la nubosidad aumentará con el avance de las horas y es posible que desde la noche llueva o nieve, sobre todo en las zonas al noreste del país y las áreas montañosas de la isla de Jeju.La temperatura marcará mínimas de entre -12ºC y -1ºC por la mañana y máximas de entre 1ºC y 9ºC por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja debido a los fuertes vientos.La calidad del aire será regular o buena gracias a la llegada de corrientes limpias del noroeste y al ágil flujo atmosférico.