Martes con temperatura matinal de hasta -12ºC

Write: 2026-01-05 15:24:52

Photo : YONHAP News

El martes 6 amanecerá despejado, aunque la nubosidad aumentará con el avance de las horas y es posible que desde la noche llueva o nieve, sobre todo en las zonas al noreste del país y las áreas montañosas de la isla de Jeju. 

La temperatura marcará mínimas de entre -12ºC y -1ºC por la mañana y máximas de entre 1ºC y 9ºC por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja debido a los fuertes vientos.

La calidad del aire será regular o buena gracias a la llegada de corrientes limpias del noroeste y al ágil flujo atmosférico. 
