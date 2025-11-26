Shin Jia y Lee Haein se clasifican para competir en patinaje artístico en los JJ.OO.

Photo : YONHAP News

Dos surcoreanas competirán en la categoría individual femenina de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que se inaugurarán el 6 de febrero. Ellas son Shin Jia y Lee Haein, y ambas pisarán el escenario olímpico por primera vez en su carrera.Shin acumuló importantes victorias en las competiciones para patinadores menores, etapa en la que se adjudicó la medalla de plata del Campeonato Juvenil de Patinaje Artístico sobre Hielo en cuatro ediciones consecutivas, desde 2022 hasta 2025. En las pruebas para la selección de deportistas a representar el país en los Juegos Olímpicos, logró la puntuación más alta, seguida por Lee Haein, que en el último momento superó a una de sus rivales más fuertes, Kim Chaeyeon. Así, esta última perdió el pase a las olimpiadas invernales después de haber sido señalada como una de las patinadoras con más posibilidades de competir en Milán-Cortina d'Ampezzo, al conseguir la medalla de oro en dos importantes competiciones celebradas en 2025: el Campeonato de los Cuatro Continente de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) y los Juegos Asiáticos de Invierno de Harbin.Por otra parte, en la categoría masculina individual de patinaje artístico participarán en los próximos Juegos Olímpicos Cha Jun Hwan y Kim Hyungyeom; y en patinaje artístico la pareja conformada por Lim Hannah y Quan Ye.