El KOSPI bate de nuevo el récord y el KOSDAQ registra su nivel más alto en 4 años

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, batió de nuevo el récord el lunes 5, por segunda jornada operativa consecutiva, al superar por primera vez en la historia las 4.400 unidades. Respecto al viernes de la semana pasada, ganó un 3,43% y finalizó operaciones en 4.457,52 puntosLa subida se atribuye a la llegada de los extranjeros cuya inversión se concentra, sobre todo, en acciones de empresas dedicadas al sector de semiconductores, defensa y energía nuclear.También disfrutó de una mejora significativa el parqué paralelo KOSDAQ, que aumentó un 1,26% hasta culminar la sesión en 957,5 puntos. La última vez que el índice KOSDAQ sobrepasó dicho umbral fue hace cuatro años, cuando marcó 958,7 puntos el 20 de enero de 2022.El nuevo récord de la Bolsa surcoreana sorprendió porque llegó en la mitad de una serie de acontecimientos internacionales adversos, como un nuevo ensayo de misiles de Corea del Norte y el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Por lo pronto, las autoridades de gestión económica del Gobierno vaticinan que el impacto de tales sucesos en la economía nacional será limitado.En el mercado de divisas, mientras tanto, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó dos unidades respecto al viernes y cerró la jornada en 1.443,8 wones por dólar.