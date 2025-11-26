Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung, de visita en Beijing, asistió el lunes 5 al Foro de Negocios Corea del Sur-China, organizado en la residencia estatal china Diaoyutai.Desde allí, el jefe de Estado se dirigió a los representantes del sector corporativo de ambos países y se refirió a ellos como "vecinos que valen oro", al enfatizar que para que los acuerdos establecidos entre él y el presidente chino, Xi Jinping, puedan traducirse en resultados palpables es indispensable promover una mayor cooperación en el sector privado. Lee recomendó a los participantes del foro no buscar amigos lejos, sino cultivar lazos de amistad entre ellos que, como bien describía su homólogo chino en una ocasión pasada, son "vecinos que están destinados a estar unos al lado de los otros".En este sentido, el presidente mencionó el nombre de Byeoknando, un famoso puerto internacional del reino coreano de Goryeo, considerado uno de los mayores centros de flujo comercial entre Corea y China. Explicó que el antiguo puerto fue más que una terminal de barcos o un mercado de intercambio de bienes, pues en ese lugar no solo se compartían productos, sino también tecnología, ideas y cultura. El mandatario recalcó que aún en tiempos de tensión y conflicto diplomático, los intercambios comerciales en ese puerto se mantuvieron y que ese espíritu abierto es el que se necesita para la paz, la prosperidad y la estabilidad de Asia del Este.