Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Corea del Sur y China inician una nueva etapa en sus relaciones bilaterales

Write: 2026-01-05 21:09:27Update: 2026-01-05 21:15:03

Corea del Sur y China inician una nueva etapa en sus relaciones bilaterales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung dijo que la cumbre que mantuvo con el presidente chino Xi Jinping el lunes 5 servirá como una oportunidad vital para hacer de 2026 el punto de partida para una restauración integral y una mayor profundización de las relaciones entre Corea del Sur y China.

El mandatario surcoreano dijo que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países han mantenido una estrecha y mutuamente beneficiosa asociación, y recalcó la intención de seguir ampliando la cooperación estratégica.

Respecto a la situación en la península de Corea, el presidente Lee también afirmó que Corea del Sur trabajará con China para encontrar soluciones realistas para la paz y añadió que ambos países deben contribuir de manera conjunta a la paz, que es la base fundamental para la prosperidad y el crecimiento.

Xi Jinping también enfatizó que China y Corea del Sur deben estar en el lado correcto de la historia y subrayó la necesidad de tomar decisiones acertadas y estratégicas para el futuro de las relaciones bilaterales. El presidente chino también declaró que ambos países deben promover el bienestar de sus poblaciones, a la vez que contribuyen positivamente a la paz regional y mundial.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >