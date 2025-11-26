Corea del Sur y China inician una nueva etapa en sus relaciones bilaterales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung dijo que la cumbre que mantuvo con el presidente chino Xi Jinping el lunes 5 servirá como una oportunidad vital para hacer de 2026 el punto de partida para una restauración integral y una mayor profundización de las relaciones entre Corea del Sur y China.El mandatario surcoreano dijo que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países han mantenido una estrecha y mutuamente beneficiosa asociación, y recalcó la intención de seguir ampliando la cooperación estratégica.Respecto a la situación en la península de Corea, el presidente Lee también afirmó que Corea del Sur trabajará con China para encontrar soluciones realistas para la paz y añadió que ambos países deben contribuir de manera conjunta a la paz, que es la base fundamental para la prosperidad y el crecimiento.Xi Jinping también enfatizó que China y Corea del Sur deben estar en el lado correcto de la historia y subrayó la necesidad de tomar decisiones acertadas y estratégicas para el futuro de las relaciones bilaterales. El presidente chino también declaró que ambos países deben promover el bienestar de sus poblaciones, a la vez que contribuyen positivamente a la paz regional y mundial.