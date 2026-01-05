Lee Jae Myung y Xi Jinping conversan sobre cooperación y paz

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung celebró el lunes 5 en Beijing una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, apenas dos meses después de su último encuentro en Gyeongju el 1 de noviembre. La conversación duró 90 minutos.Los principales temas de diálogo entre ambos líderes fueron la cooperación bilateral y el compromiso compartido de agilizar los intercambios. Al respecto, el jefe de Estado surcoreano declaró que 2026 marcará un hito para el progreso de las relaciones entre Corea del Sur y China.Asimismo, hablaron de seguridad regional, en especial sobre la paz de la península coreana. Lee afirmó que Seúl se esforzará junto con Beijing para encontrar medidas viables a efecto de arraigar la paz en esta zona, mientras que el presidente chino llamó a inyectar energías positivas para la promoción de la paz tanto regional como mundial.Sobre otros asuntos abordados en la cumbre, la portavoz de Cheongwadae, la casa presidencial surcoreana, Kang Yu Jung, informó que fueron tratados el problema de las estructuras que China instaló en el Mar Amarillo, la faena ilegal de pescadores chinos en aguas surcoreanas y la política restrictiva de Beijing contra los productos y contenidos culturales de Corea. Comentó que los dos líderes coincidieron en la necesidad de fomentar el diálogo y reforzar la cooperación para solucionar tales problemas en aras de unas relaciones bilaterales más estables y duraderas.Además, hubo de parte del mandatario chino intervenciones que aludían indirectamente a asuntos que son motivo de fricciones internacionales, sobre todo los movimientos que impulsa Estados Unidos guiado por el proteccionismo. Pues según difundió la agencia de noticias Xinhua, Xi Jinping enfatizó en la cumbre que se opone al aislamiento comercial, que apoya el multilateralismo y que hará una mayor contribución a fin de lograr una economía mundial más integral con un proceso de equilibrada multipolarización.