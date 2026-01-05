Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Seúl analiza situación en Venezuela y prepara plan de evacuación

Write: 2026-01-06 08:47:24Update: 2026-01-06 14:01:56

Seúl analiza situación en Venezuela y prepara plan de evacuación

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó el lunes 5 una reunión general para analizar la situación en Venezuela, después del ataque estadounidense a Caracas. 

La sesión fue encabezada por la viceministra Kim Jina, que instó a todos los funcionarios y diplomáticos tanto en Corea como en Venezuela a tomar todas las medidas necesarias a efecto de garantizar la seguridad de los ciudadanos surcoreanos residentes en el país sudamericano. 

Hasta la fecha no se han reportado daños directos a la comunidad coreana en Caracas u otras partes. El año pasado, ante la creciente inseguridad alrededor de Venezuela, el Gobierno ya había habilitado refugios provisionales, además de preparar reservas de alimentos, medicamentos y equipos de comunicación para emergencias. En esta misma línea, la viceministra prometió adoptar planes de apoyo adicional y, además, ordenó trazar un protocolo para evacuar a los ciudadanos surcoreanos en Venezuela en caso de ser necesario. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >