Seúl analiza situación en Venezuela y prepara plan de evacuación

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó el lunes 5 una reunión general para analizar la situación en Venezuela, después del ataque estadounidense a Caracas.La sesión fue encabezada por la viceministra Kim Jina, que instó a todos los funcionarios y diplomáticos tanto en Corea como en Venezuela a tomar todas las medidas necesarias a efecto de garantizar la seguridad de los ciudadanos surcoreanos residentes en el país sudamericano.Hasta la fecha no se han reportado daños directos a la comunidad coreana en Caracas u otras partes. El año pasado, ante la creciente inseguridad alrededor de Venezuela, el Gobierno ya había habilitado refugios provisionales, además de preparar reservas de alimentos, medicamentos y equipos de comunicación para emergencias. En esta misma línea, la viceministra prometió adoptar planes de apoyo adicional y, además, ordenó trazar un protocolo para evacuar a los ciudadanos surcoreanos en Venezuela en caso de ser necesario.