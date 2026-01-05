Photo : YONHAP News

Entre los diversos temas de los que hablaron el presidente Lee Jae Myung y su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre del lunes 5, se incluyó la construcción por parte de Corea del Sur de submarinos de propulsión nuclear propios.El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung Lac, comentó durante una breve rueda de prensa organizada inmediatamente después del encuentro de líderes, que fueron tratados varios asuntos relacionados con la actualidad de la península coreana y que la cumbre sirvió para ofrecer a Beijing una explicación sobre la postura de Seúl. El alto funcionario surcoreano agregó que si bien no puede dar detalles, hubo suficiente explicación y que China no mostró reacciones que pudieran preocupar.A partir de su comentario, se deduce que el Gobierno surcoreano debió de hablar sobre la necesidad de contar con submarinos de propulsión nuclear propios ante las nuevas amenazas y los retos que plantea el desarrollo de ese tipo de equipos militares también por parte de Corea del Norte.