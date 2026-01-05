Reserva de divisas de Corea disminuye por primera vez en siete meses

Photo : YONHAP News

La reserva de divisas de Corea del Sur ha disminuido por primera vez en siete meses, a consecuencia de las medidas que el Gobierno implementó para estabilizar el precio del won.El Banco de Corea dio a conocer el martes 6, que la reserva de moneda extranjera del país totalizaba hacia finales de diciembre 428.050 millones de dólares, cifra que supone una merma de 2.600 millones de dólares respecto al mes anterior. La última vez que la reserva nacional de divisas mermó fue hace siete meses, en mayo de 2025.Una de las principales razones de la disminución es la línea swap que el banco central renovó con el Servicio Nacional de Pensiones, como una medida de estabilización del tipo de cambio, bajo la cual recibió wones de dicha entidad y le entregó la cantidad equivalente de dólares.