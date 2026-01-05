Corea del Sur no considera extraordinarias críticas de Pyongyang contra EEUU

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación considera que las críticas de Corea del Norte contra la Administración Trump por el ataque que realizó a Caracas para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, no son diferentes de las reprobaciones que hace habitualmente como parte de su campaña anti Estados Unidos.Esta perspectiva se lee en los comentarios que hizo el portavoz de la cartera, Yoon Min Ho, el lunes 5 al evaluar que la reacción norcoreana a los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela es muy similar a la que mostró en junio del año pasado, cuando Estados Unidos atacó Irán. Así, explicó que esa actitud no es algo extraordinario, ni tampoco cree que tenga implicaciones especiales, ya que es una conducta alineada con la postura de China y Rusia, que también están criticando a Washington, más que un comportamiento que refleje algún cambio en cómo mira Corea del Norte sus relaciones con Estados Unidos.Respecto a la detención de Maduro, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano declaró el domingo 4, que se trata de una seria violación a la soberanía de Venezuela y la condenó con fuerza, definiendo el caso una clara violación tanto del Derecho Internacional como de la Carta de las Naciones Unidas.