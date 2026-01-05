Menú principal Ver contenido

Presidente pide mayor sacrificio del funcionariado

Write: 2026-01-06 11:47:59Update: 2026-01-06 14:17:22

Presidente pide mayor sacrificio del funcionariado

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung ha solicitado al funcionariado hacer un mayor sacrificio para servir de la mejor manera posible a la ciudadanía, al puntualizar que en la función pública no hay un horario fijo y que uno debe estar alerta las 24 horas del día. 

En el videomensaje que emitió el lunes 5 con motivo del inicio del ejercicio laboral correspondiente a 2026, el jefe de Estado afirmó que el objetivo primordial de los funcionarios es mejorar la vida de la población. Enfatizó que, si se presta un poco más de atención y se actúa con diligencia, es posible salvar a quienes están en peligro. 

El mandatario enfatizó que para ello todo funcionario debe ser eficiente y, sobre todo, una persona recta y transparente. Advirtió así del demonio que puede ser el dinero y de cómo cualquiera puede ser su víctima si no se mantiene despierto, aludiendo indirectamente a escándalos recientes de políticos y funcionarios públicos involucrados en casos de cohecho y corrupción.
