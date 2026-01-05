Photo : YONHAP News

La película más reciente del director Park Chan Wook, "No Other Choice" ("No hay otra opción", en español) está entre las 15 películas más vistas en los cines de Norteamérica, mientras va ganando público desde su estreno en ese continente el 25 de diciembre.El filme había empezado a exhibirse en apenas 13 salas; sin embargo, al aumentar el número de espectadores, ahora ocupa la cartelera de 45 cines y el puesto número 12 de las listas de taquilla norteamericanas, con ganancias de casi dos millones de dólares. Este resultado comercial es destacable, considerando el reducido número de salas en las que la cinta se presenta, en contraste a otras superproducciones de Hollywood. Por ejemplo, "Song Sung Blue" -con Hugh Jackman y Kate Hudson- se estrenó en cerca de 2.500 salas, sin embargo empezó a perder público y ganancias ya en su segunda semana en cartelera; mientras que las ventas de entradas de "No hay otra opción" aumentaron un 98%.Las evaluaciones del público también son las mejores, pues en el sitio Rotten Tomatoes la película marca una puntuación de 93 sobre 100 con comentarios de muchos espectadores que la describen como "la obra cúspide de Park Chan Wook".