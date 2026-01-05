Menú principal Ver contenido

Política

Agenda presidencial en China continuará por Shanghái

Write: 2026-01-06 12:15:56Update: 2026-01-06 14:22:59

Agenda presidencial en China continuará por Shanghái

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunirá el martes 6 con dos personalidades clave dentro de la estructura de poder de China como parte de su visita a Beijing: el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, considerado el número tres, y el primer ministro Li Quiang, el número dos en jerarquía. 

En cuanto al encuentro entre el mandatario surcoreano y el premier chino, se prevé que el debate se centrará en la propuesta de un nuevo modelo de cooperación económica "horizontal", que prioriza Lee Jae Myung. 

Finalizada su agenda en Beijing, el presidente se trasladará a Shanghái, donde mantendrá una cena con el secretario del Comité del Partido Comunista de China para esa ciudad, Jining Chen, posible candidato a próximo presidente de China.
