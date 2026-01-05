Menú principal Ver contenido

Miércoles con precipitaciones dispersas y tiempo seco

Write: 2026-01-06 12:25:36Update: 2026-01-06 14:24:08

Photo : YONHAP News

El miércoles 7 amanecerá nublado pero hacia el mediodía el cielo se despejará, excepto en el suroeste del país y la isla de Jeju. También hay pronóstico de precipitaciones en Gangwon y Jeju, con estimaciones de entre 1 y 5 centímetros de nieve o menos de 5 milímetros de lluvia. 

La temperatura marcará mínimas de entre -5ºC y 3ºC por la mañana y máximas de entre -1ºC y 9ºC por la tarde. 

El tiempo será seco en general y muy seco en las zonas al este, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones ante posibles incendios forestales.

La calidad del aire será regular, salvo en Jeju y las áreas sureñas donde el esmog aumentará hasta nivel malo. 
