Miércoles con precipitaciones dispersas y tiempo seco

Photo : YONHAP News

El miércoles 7 amanecerá nublado pero hacia el mediodía el cielo se despejará, excepto en el suroeste del país y la isla de Jeju. También hay pronóstico de precipitaciones en Gangwon y Jeju, con estimaciones de entre 1 y 5 centímetros de nieve o menos de 5 milímetros de lluvia.La temperatura marcará mínimas de entre -5ºC y 3ºC por la mañana y máximas de entre -1ºC y 9ºC por la tarde.El tiempo será seco en general y muy seco en las zonas al este, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones ante posibles incendios forestales.La calidad del aire será regular, salvo en Jeju y las áreas sureñas donde el esmog aumentará hasta nivel malo.