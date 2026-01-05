Defensa investigará a militares sospechosos de intentar reimponer ley marcial

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa dio a conocer el martes 6 que se plantea investigar a militares que fueron partícipes de la declaración arbitraria del estado de excepción por parte del presidente Yoon Suk Yeol la noche del 3 de diciembre de 2024, así como de eventos posteriores.La cartera detalló que la solicitud de investigación fue presentada por el Equipo de Innovación para el Cumplimiento de la Constitución a la Dirección de Investigaciones Especiales de Defensa, ambos organismos creados por el ministerio para realizar pesquisas sobre el personal militar y no militar de las Fuerzas Armadas que intervinieron en alguna medida en la promulgación anticonstitucional de la ley marcial.En total serán investigados 10 militares con rango de oficial o incluso de general. Entre ellos se incluyen varios integrantes del Estado Mayor Conjunto, sospechosos de mantener el centro de mando para el estado de excepción aún después de desactivarse la ley marcial en el Parlamento e intentar reimponerla, así como otros del Comando de Inteligencia de la Defensa del Ejército de Tierra, que irrumpieron en la sede de la Comisión Nacional Electoral.