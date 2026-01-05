Photo : YONHAP News

2025 fue el segundo año más caluroso de la historia para Corea del Sur, además de registrar una alta frecuencia de lluvias torrenciales de más de 100 milímetros por hora.La Administración de Meteorología publicó el martes 6 un informe titulado Características climáticas de 2025, en el que presentó que la temperatura promedio fue de 13,7ºC el año pasado y marcó el segundo nivel más elevado de la historia, después de los 14,5ºC de 2024. Explicó que la temperatura registró en 2025 subidas constantes durante cinco meses, desde junio hasta octubre, y el calor persistió hasta otoño dado el anticiclón del Pacífico del Norte que empezó a expandirse prematuramente, incluso antes de comenzar el verano, y trajo corrientes calientes y húmedas a la atmósfera de la península coreana.Los monzones duraron menos que en años anteriores, no obstante las lluvias torrenciales se hicieron más frecuentes entre mediados de julio y septiembre con precipitaciones de más de 100 milímetros por hora, sobre todo en las zonas centro y oeste del país. En cambio, en Gangwon, al noreste de Corea del Sur, hubo una dura sequía al caer a mínimos históricos tanto el número de días con precipitaciones como el caudal de lluvia.