Lee espera que premier chino muestre mayor interés en relaciones bilaterales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el martes 6 con el premier chino, Li Quiang, considerado el número dos del Gobierno de Beijing, y dijo que espera que cumpla un papel más amplio para mejorar las relaciones bilaterales bajo dos prioridades: el bienestar ciudadano y la paz.El mandatario surcoreano expresó que es importante la gestión que realiza el primer ministro chino en materia económica e igualmente relevante su contribución a consolidar la paz y las bases de cooperación regional, como representante del país para la cumbre trilateral entre Corea del Sur, China y Japón. Recalcó que, en sintonía con el rol que ejerce, Seúl desea reforzar los intercambios y promover una cooperación tan recíproca como horizontal a fin de avanzar hacia la paz y la convivencia armoniosa.A estas palabras del presidente Lee Jae Myung, el número dos de Beijing respondió que Corea del Sur y China son socios importantes y que no duda de que una mayor cooperación permitirá un mayor bienestar a los pueblos de ambos países.