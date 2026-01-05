Gobierno se esfuerza por despejar problemas de visa para trabajadores en EEUU

Photo : YONHAP News

El titular de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Yun Duk, se ha comprometido a hacer todo el esfuerzo posible por despejar cualquier problema de visa para los profesionales de las empresas de construcción surcoreanas, que están expandiendo sus negocios en Estados Unidos.Durante una breve rueda de prensa que ofreció desde Washington D. C., el ministro resaltó las numerosas concesiones de obras que empresas constructoras de Corea están ganando en Estados Unidos y declaró que el Gobierno hará lo que esté a su alcance para que nada complique su expansión, menos los problemas de visado a los que los trabajadores podrían enfrentarse.La manifestación de este compromiso por parte del ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte coincide con el inicio de un nuevo proyecto conjunto de infraestructura entre Corea del Sur y Estados Unidos: la construcción de una planta de amoníaco a cargo de Samsung E&A y Wabash Valley Resources, con financiación del Departamento de Energía estadounidense y de un fondo para políticas estatales del Gobierno surcoreano.