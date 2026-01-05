Pyongyang desea dar imagen de

Photo : KBS News

El Ministerio de Reunificación surcoreano analiza que Pyongyang destaca la presencia de Kim Ju Ae, la hija de Kim Jong Un, al cubrir las actividades que el líder norcoreano realiza en público, porque desea proyectar una imagen de "familia socialista numerosa" tanto ante la comunidad internacional, como frente a sus ciudadanos.En otras palabras, los reportajes difundidos por el régimen de Corea del Norte y los medios estatales de ese país que la muestran al lado de su padre no pretenden tanto presentarla como su sucesora, sino retratar la familia del dirigente como la típica de una sociedad socialista, numerosa y unida. Es en esta misma línea que se divulgan también fotos de Kim Jong Un, acompañado no solo de su hija, sino también de su mujer, Ri Sol Ju.Fuentes de la cartera comentaron al respecto, el martes 6, que si Pyongyang quisiera recalcar la sucesión hereditaria del poder y la posición que ocupa Kim Ju Ae dentro de la misma, esta aparecería detrás de Kim Jong Un y no en el centro como se la ve en fotos recientes.