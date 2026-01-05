KOSPI sigue batiendo récords

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, batió de nuevo el récord al ganar el martes 6 un 1,52% respecto al día anterior y superar las 4.500 unidades por primera vez en la historia. Al cierre de la jornada, el KOSPI se situó en 4.525,48 puntos.En el parqué paralelo en cambio, el ascenso se frenó pues el índice KOSDAQ perdió un 0,16%, hasta finalizar operaciones en 955,97 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que cotizó al culminar las sesión a 1.445,5 wones por dólar, 1,7 unidades más que el lunes.