Lee insta a superar los recelos mutuos para relanzar las relaciones Corea-China

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung, de visita de Estado en China, subrayó la necesidad de reconstruir la confianza entre los pueblos de Corea del Sur y China como base para revitalizar las relaciones bilaterales.Durante un banquete ofrecido por Chen Jining, secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China (PCCh) en Shanghái, Lee afirmó que el factor más determinante para el futuro de los vínculos entre ambos países es el sentimiento de buena vecindad entre sus ciudadanos. Señaló que, a lo largo del tiempo, se han acumulado malentendidos, distorsiones y percepciones innecesarias que han dañado la imagen mutua de ambos pueblos, dificultando el desarrollo de la relación bilateral en diversos ámbitos.El mandatario consideró que ha llegado el momento de reducir al mínimo esos factores de fricción y de reforzar los elementos que favorecen una convivencia constructiva. En ese sentido, instó a contener los aspectos conflictivos y a maximizar la cooperación para que Corea del Sur y China avancen como vecinos ejemplares.Lee recordó además una expresión frecuente del presidente chino, Xi Jinping, quien define a ambos países como vecinos inseparables, unidos por una relación imposible de romper. A partir de esa premisa, destacó que existen amplios márgenes de colaboración, no solo en el intercambio civil y cultural, sino también en ámbitos más amplios como la seguridad y la cooperación estratégica.En particular, el presidente puso énfasis en la cooperación económica, a la que calificó como el área más directamente vinculada al bienestar cotidiano de la población. En este contexto, expresó su deseo de que Corea del Sur contribuya activamente a la implementación del decimoquinto plan quinquenal de desarrollo económico de China, fortaleciendo así una cooperación práctica que beneficie a ambas sociedades.