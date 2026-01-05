Lee concluirá su visita a China con un acto en el Gobierno Provisional de Corea en Shanghái

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung visitará el miércoles 7 el edificio del Gobierno Provisional de la República de Corea en Shanghái, en lo que será el último acto oficial de su visita de Estado a China.Durante la ceremonia, el mandatario rendirá homenaje a los independentistas coreanos, recordando su sacrificio y su compromiso con la lucha por la independencia. El acto se enmarca en la conmemoración del 150.º aniversario del nacimiento de Kim Koo, líder del movimiento independentista y último presidente del Gobierno Provisional de la República de Corea, fundado en Shanghái, cuyo centenario también se conmemora este año.Antes de acudir al histórico recinto, Lee participará en un foro conjunto de startups entre Corea del Sur y China. Allí se reunirá con jóvenes emprendedores de ambos países con el objetivo de impulsar la cooperación en innovación y fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones.Con esta agenda en Shanghái, el presidente concluirá su visita oficial de cuatro días y tres noches en China y emprenderá su viaje de regreso a Corea.