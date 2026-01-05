Asamblea Nacional debate el segundo fiscal especial y el caso de la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

El Comité de Legislación y Justicia de la Asamblea Nacional se reunirá el miércoles 7 para debatir varios proyectos de ley relacionados con la designación de fiscales especiales.En la sesión plenaria, prevista para las dos de la tarde, se abordará el llamado segundo proyecto de fiscal especial integral, promovido por el gobernante Partido Democrático tras la conclusión de la primera investigación. La iniciativa propone indagar presuntos actos de insurrección y abuso de poder vinculados al expresidente Yoon Suk Yeol y a su esposa, Kim Keon Hee.El comité también examinará diversos proyectos destinados a nombrar un fiscal especial para investigar posibles irregularidades relacionadas con la Iglesia de la Unificación. Entre ellos figuran iniciativas presentadas por el principal partido opositor, Poder del Pueblo, en conjunto con el partido Nueva Reforma, así como propuestas del Partido de la Reconstrucción de Corea y del propio Partido Democrático.En este punto persisten profundas discrepancias entre las fuerzas políticas. El Partido Democrático sostiene que la investigación debería ampliarse para incluir presuntos vínculos con el grupo religioso Shincheonji, mientras que Poder del Pueblo se opone y considera que ese caso debe ser abordado por un equipo de investigación conjunta ya existente.El Partido Democrático anunció que intentará someter el segundo proyecto de fiscal especial integral a votación en el pleno el jueves 8, último día del actual periodo extraordinario. Por su parte, Poder del Pueblo advirtió que, si el pleno da prioridad a este proyecto por encima de iniciativas relacionadas con la economía y la vida cotidiana, responderá con un debate parlamentario sin límite de tiempo para bloquear su aprobación.