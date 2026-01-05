Gobierno y Partido Democrático debaten estrategia económica para 2026

Photo : YONHAP News

El Gobierno y el Partido Democrático iniciaron consultas para definir la estrategia económica de 2026, con el objetivo de convertir ese año en el punto de partida de un gran salto económico.El Ejecutivo anunció que aplicará políticas macroeconómicas activas para reactivar la economía real, respaldar a los pequeños comerciantes y a los grupos vulnerables, y fortalecer sectores estratégicos como los semiconductores, la defensa, la biotecnología y la industria cultural. Además, prevé acelerar la transición hacia la inteligencia artificial y las energías limpias.Por su parte, el Partido Democrático pidió medidas concretas para estimular el consumo, la inversión y las exportaciones, así como acciones para estabilizar los precios. Propuso combinar respuestas a corto plazo, como la gestión de la oferta y apoyos al descuento, con reformas estructurales destinadas a mejorar la productividad agrícola.Asimismo, instó a acelerar el plan básico para reforzar la competitividad de la industria de semiconductores, con el objetivo de situar a Corea entre las dos principales potencias del sector. El partido también expresó su respaldo al impulso de nuevas industrias de crecimiento, como la defensa y la cultura, a la reestructuración de sectores tradicionales y al fomento de la inversión bursátil a largo plazo.Ambas partes coincidieron en la necesidad de reducir la desigualdad, ante la preocupación de que la transición hacia la inteligencia artificial limite las oportunidades de empleo para los jóvenes. En ese contexto, debatieron medidas para mejorar la calidad del trabajo en las pequeñas y medianas empresas.El Gobierno prevé anunciar próximamente la estrategia final de crecimiento económico para 2026.