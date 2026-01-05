Economía Corea inaugura un pabellón de startups en CES 2026

El Ministerio de Pymes y Startups inauguró el pabellón de startups coreanas en la feria CES 2026, que se celebra en la ciudad estadounidense de Las Vegas.



El pabellón permanecerá abierto hasta el 9 de enero en la zona conocida como Eureka Park y brindará apoyo a las startups coreanas a través de espacios de exhibición y programas de vinculación empresarial con actores internacionales.



Durante la ceremonia de apertura, el viceministro Noh Yong Seok afirmó que el Gobierno continuará respaldando a las startups innovadoras para que utilicen la feria CES como una plataforma clave para su expansión en el mercado global.