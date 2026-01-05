Internacional China evalúa restringir exportaciones de tierras raras a Japón

Según el diario estatal chino China Daily, el Gobierno de China está considerando endurecer los controles a la exportación de determinados productos de tierras raras con destino a Japón, de acuerdo con fuentes cercanas al asunto.



La posible medida se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera una eventual intervención de Japón en caso de una crisis en Taiwán.



Aunque no se han especificado los productos concretos que podrían verse afectados, el medio citó al Instituto de Investigación Nomura, que advirtió que metales como el disprosio y el terbio, esenciales para la fabricación de imanes utilizados en motores de vehículos eléctricos, dependen casi por completo del suministro chino.



El instituto señaló que, si las restricciones se prolongaran durante tres meses, la economía japonesa podría registrar pérdidas de hasta 660.000 millones de yenes anuales, equivalentes a unos seis billones de wones.